01.04.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники евакуювали 10 осіб через пожежу у багатоповерхівці (фото)

1 квітня о 12:03 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На місце виклику прибули 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та 3 спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на 6-му поверсі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів.

Ланками газодимозахисної служби була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря. Завдяки оперативній та злагодженій роботі вогнеборців обійшлося без жертв та постраждалих.

О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 — ліквідували. На гасіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували 384 пожежі в природних екосистемах.