01.04.2024 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік вкрав майно та хотів його продати

До правоохоронців звернулася жінка із заявою про зникнення особистого майна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

28 березня до поліцейського офіцера громади надійшло звернення мешканки Краснопавлівки про те, що з її гаражу викрадено велосипед та особисте майно заявниці.

По гарячих слідах встановлено особу, яка здійснювала крадіжку, ним виявився місцевий мешканець села Краснопавлівка, який з метою особистого збагачення викрав майно та хотів його продати.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Викрадене майно вилучено та повернуто законному власнику.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці повідомили про ДТП , які сталися в Харківській області.