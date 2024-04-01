01.04.2024 14:40 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік вкрав майно та хотів його продати
До правоохоронців звернулася жінка із заявою про зникнення особистого майна.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
28 березня до поліцейського офіцера громади надійшло звернення мешканки Краснопавлівки про те, що з її гаражу викрадено велосипед та особисте майно заявниці.
По гарячих слідах встановлено особу, яка здійснювала крадіжку, ним виявився місцевий мешканець села Краснопавлівка, який з метою особистого збагачення викрав майно та хотів його продати.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
Викрадене майно вилучено та повернуто законному власнику.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці повідомили про ДТП
, які сталися в Харківській області.
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