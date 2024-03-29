Розірвано державні угоди на відновлення зруйнованих обстрілами ліцеїв на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Тендери на будівельні роботи були оголошені Службою відновлення у 2023 році відповідно до рішень Кабінету міністрів за зверненням органів місцевої влади. Однак зараз роботи не можуть бути розпочаті через те, що обидва ліцеї знаходяться в зоні масованих обстрілів.

З моменту оголошення тендерів до підписання угод безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Це створює ризик для осіб, які можуть бути залучені до відновлювальних робіт, а також існує загроза повторного зруйнування об’єктів.

Відновлення зазначених навчальних закладів буде проведено після покращення безпекової ситуації в регіоні та при наявності необхідного фінансування.