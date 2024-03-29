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29.03.2024  12:18   Рита Парфенова

Розірвано державні угоди на відновлення зруйнованих обстрілами ліцеїв на Харківщині

Угоди з підрядними компаніями щодо відновлення двох навчальних закладів у селі Циркуни та селищі Слатіно на Харківщині було скасовано.

зруйнований ліцей на харківщині
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Тендери на будівельні роботи були оголошені Службою відновлення у 2023 році відповідно до рішень Кабінету міністрів за зверненням органів місцевої влади. Однак зараз роботи не можуть бути розпочаті через те, що обидва ліцеї знаходяться в зоні масованих обстрілів.
 
зруйнований ліцей на харківщині
 
З моменту оголошення тендерів до підписання угод безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Це створює ризик для осіб, які можуть бути залучені до відновлювальних робіт, а також існує загроза повторного зруйнування об’єктів.
 
Відновлення зазначених навчальних закладів буде проведено після покращення безпекової ситуації в регіоні та при наявності необхідного фінансування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває ліквідація наслідків авіаудару по середмістю (фото).

Тэги:  відновлення, харків
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