Розірвано державні угоди на відновлення зруйнованих обстрілами ліцеїв на Харківщині

Угоди з підрядними компаніями щодо відновлення двох навчальних закладів у селі Циркуни та селищі Слатіно на Харківщині було скасовано.
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Будьте обережні у комунікаціях, уникайте конфліктів, плануйте генеральну прибирання.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
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