28.03.2024 16:54 Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують відомі у Харкові сходи

Як рухаються роботи розповіли у СКП «Харківзеленбуд».



Комунальники ремонтують відомі у Харкові сходи



Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають аварійність сходинок на Університетській гірці. За тиждень комунальники укріпили 30 сходинок. Роботи тривають. Прохід для пішоходів не обмежували.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2024 року у харківському метрополітені були внесені зміни до інтервалів прибуття потягів для пасажирів.