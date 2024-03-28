Комунальники ремонтують відомі у Харкові сходи

Як рухаються роботи розповіли у СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають аварійність сходинок на Університетській гірці. За тиждень комунальники укріпили 30 сходинок. Роботи тривають. Прохід для пішоходів не обмежували.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2024 року у харківському метрополітені були внесені зміни до інтервалів прибуття потягів для пасажирів.
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