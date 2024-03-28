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28.03.2024  16:54   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують відомі у Харкові сходи

Як рухаються роботи розповіли у СКП «Харківзеленбуд».


Комунальники ремонтують відомі у Харкові сходи

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають аварійність сходинок на Університетській гірці. За тиждень комунальники укріпили 30 сходинок. Роботи тривають. Прохід для пішоходів не обмежували.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2024 року у харківському метрополітені  були внесені зміни до інтервалів прибуття потягів для пасажирів.

 

Тэги:  ремонт, сходи, харків
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