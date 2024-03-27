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27.03.2024  18:03   

У прокуратурі показали наслідки авіаударів ворога по Харкову

Кількість поранених у Харкові продовжує зростати.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  27 березня 2024 року приблизно о 15:50 окупаційнв армія обстріляла житлові квартали у Шевченківському районі м. Харкова. 
 
Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років. 
 
 
Пошкоджено близькл десяти багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.
 
 
За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Це перший випадок, коли збройні сили рф вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака. 
 
 
Прокурори, поліцейські та профільні служби працюють на місцях прильотів.
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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