Жителів Харкова та області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до кінця доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
До кінця доби 24 березня на Харківщині, а також у більшості центральних, Сумській, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру складатимуть 15-17 м/с.
Ці погодні умови відповідають I рівню небезпечності, жовтому.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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