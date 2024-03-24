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24.03.2024  15:18   Рита Парфенова

Жителів Харкова та області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до кінця доби.

мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

До кінця доби 24 березня  на Харківщині, а також у більшості центральних, Сумській, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру складатимуть 15-17 м/с.

Ці погодні умови відповідають I рівню небезпечності, жовтому.

Тэги:  негода, харків
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