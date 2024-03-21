21.03.2024 17:07 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали чоловіка, який незаконно продавав знайдені російські боєприпаси (фото)

Мешканцю Харківщини не вдалося розбагатіти на знайдених боєприпасах окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 40-річний чоловік під час окупації с. Циркуни Харківського району знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку, л потім до Харкова:

реактивну протитанкову гранату,

7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та

7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харковіа потім відправили під варту.

Під час судового засідання чоловік сказав, що це російські боєприпаси, які залишили окупанти. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо проведення відповідних експертних досліджень.