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05.03.2024  14:00   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом однієї доби працівники поліції Харкова отримали 842 виклики, які були оперативно оброблені.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися крадіжок, хуліганства, привласнення майна та інших правопорушень.

Також, для перевірки щодо причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності, до територіальних підрозділів доставлено 30 осіб.

На блокпостах області було перевірено понад 4200 транспортних засобів з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків. З них було вилучено 660 патронів різного калібру.

У Київському районі поліцейські викрили громадянина, який займався незаконним обігом наркотиків, та вилучили заборонені речовини.

За минулу добу на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, що призвели до загибелі однієї людини та отримання травм 9 громадян.

Поліцейські також викрили 7 водіїв, які перебували за кермом у стані сп’яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.

 

 

Тэги:  поліція, харків
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