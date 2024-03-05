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05.03.2024  11:41   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

5 березня 2024 року в населених пунктах Харківської області працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 11:30 до 12:00 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів в районі населеного пункту Вербівка Балаклійської громади.

З 12:00 до 13:00 відбудеться контрольоване знищення ВНП у селі Сковородинівка Богодухівського району.

з 12:00 до 13:30 на території Піски-Радьківського старостинського округу здійснюватиметься контрольоване знищення вибухо-небезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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