На Харківщині пролунають вибухи: причина

5 березня 2024 року в населених пунктах Харківської області працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 11:30 до 12:00 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів в районі населеного пункту Вербівка Балаклійської громади.
З 12:00 до 13:00 відбудеться контрольоване знищення ВНП у селі Сковородинівка Богодухівського району.
з 12:00 до 13:30 на території Піски-Радьківського старостинського округу здійснюватиметься контрольоване знищення вибухо-небезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.
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