01.03.2024 16:00 Дмитро Колонєй

Вогнеборці загасили пожежі, спричинені ударами окупантів по Харківщині

Загарбники завдали удару авіабомбами по житловому сектору на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти скинули бомби на селище Харківщини:

1 березня 2024 року близько 14:00 росіяни вкотре завдали удару авіабомбами по житловому сектору села Вільхуватка Куп’янського району.

В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше 6 приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 кв.м.

Залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.