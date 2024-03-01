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01.03.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Вогнеборці загасили пожежі, спричинені ударами окупантів по Харківщині

Загарбники завдали удару авіабомбами по житловому сектору на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти скинули бомби на селище Харківщини:
1 березня 2024 року близько 14:00 росіяни вкотре завдали удару авіабомбами по житловому сектору села Вільхуватка Куп’янського району.
 
 
В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше 6 приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 кв.м.
 
 
 
Залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.
 
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків
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