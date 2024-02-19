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19.02.2024  17:57   Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині підтримував дії окупантів

Яким чином мешканець Харківщини це робив встановили правоохоронці та оголосили йому підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 58-річний житель Харківщини підтримував ворога:  
  • створив в мобільному додатку “Viber” чат для обмеженого кола осіб;
  • з початку 2023 року харків’янин почав активно підтримувати дії держави-агресора;
  • систематично висловлював негативне ставлення до чинної влади України;
  • пропагандував погляди та ідеї російського режиму.
 
Працівники Красноградського районного відділу поліції за оперативним супроводом співробітників СБУ та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили зловмисника.
 
Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні фігуранта та вилучили мобільний телефон з відповідними дописами, а також сім карти.
 
15 лютого 2024 року чоловіку оголошено підозру за скоєння злочину.
 
Зловмисник вже має дві підозри та утримується у слідчому ізоляторі.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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