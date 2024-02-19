19.02.2024 17:57 Дмитро Колонєй
Чоловік на Харківщині підтримував дії окупантів
Яким чином мешканець Харківщини це робив встановили правоохоронці та оголосили йому підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 58-річний житель Харківщини підтримував ворога:
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створив в мобільному додатку “Viber” чат для обмеженого кола осіб;
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з початку 2023 року харків’янин почав активно підтримувати дії держави-агресора;
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систематично висловлював негативне ставлення до чинної влади України;
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пропагандував погляди та ідеї російського режиму.
Працівники Красноградського районного відділу поліції за оперативним супроводом співробітників СБУ та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили зловмисника.
Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні фігуранта та вилучили мобільний телефон з відповідними дописами, а також сім карти.
15 лютого 2024 року чоловіку оголошено підозру за скоєння злочину.
Зловмисник вже має дві підозри та утримується у слідчому ізоляторі.
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