19.02.2024 17:57 Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині підтримував дії окупантів

Яким чином мешканець Харківщини це робив встановили правоохоронці та оголосили йому підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 58-річний житель Харківщини підтримував ворога:

створив в мобільному додатку “Viber” чат для обмеженого кола осіб;

з початку 2023 року харків’янин почав активно підтримувати дії держави-агресора;

систематично висловлював негативне ставлення до чинної влади України;

пропагандував погляди та ідеї російського режиму.

Працівники Красноградського районного відділу поліції за оперативним супроводом співробітників СБУ та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили зловмисника.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні фігуранта та вилучили мобільний телефон з відповідними дописами, а також сім карти.

15 лютого 2024 року чоловіку оголошено підозру за скоєння злочину.

Зловмисник вже має дві підозри та утримується у слідчому ізоляторі.