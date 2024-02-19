19.02.2024 16:06 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки мешканців Харкова захворіло на ОРВІ та ковід
Майже половина серед хворих жителів Харкова - діти.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, У Харкові з 12 по 18 лютого 2024 року
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на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1732 особи, з них 46% - діти;
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зареєстровано 35 випадків захворювання на грип і 28 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19;
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показник захворюваності становить 122,4 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 70,5% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу;
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госпіталізовано 87 осіб, з них одна - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 33% - діти до 17 років.
Нанадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області медики врятували
28-річного чоловіка.
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