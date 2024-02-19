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19.02.2024  16:06   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки мешканців Харкова захворіло на ОРВІ та ковід

Майже половина серед хворих жителів Харкова - діти.

Госпіталізовано, потрапило до реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19 майже 90 містян за тиждень: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, У Харкові з 12 по 18 лютого 2024 року
 
  • на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції  захворіли 1732 особи, з них 46% - діти;
  • зареєстровано 35 випадків захворювання на грип і 28 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19;
  • показник захворюваності становить 122,4 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 70,5% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу;
  • госпіталізовано 87 осіб, з них одна - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 33% - діти до 17 років.
Нанадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області медики врятували 28-річного чоловіка.
 
Тэги:  ковід, гріп, харків
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