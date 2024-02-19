19.02.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківщини усували наслідки обстрілів

Протягом доби з 18 по 19 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

18 лютого о 10:20 у Куп’янську завершені аварійно-рятувальні роботи на місці, куди 17 лютого влучили ворожі авіабомби. Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

У с. Борова Ізюмського району рятувальники проводили огляд місць влучання ворожих боєприпасів. Виявлені пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків.

За добу рятувальниками було здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

4 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини.