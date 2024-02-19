Рятувальники Харківщини усували наслідки обстрілів

Протягом доби з 18 по 19 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
Сьогодні емоційне тло може здатися спокійним, але будьте обережні - цей спокій може перетворитися на несподівані вчинки та емоційні пориви.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
19 лютого відзначається День Державного Герба України.
влажность:
давление:
ветер: