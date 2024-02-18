18.02.2024 16:35 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова та області можуть сплатити за послугу онлайн: «Газмережі»

Газовики Харкова розповіли, як скористатится зручним варіантом оплати.



Мешканці Харкова та області можуть сплатити за послугу онлайн: «Газмережі»



Як повідомляє РЕДПОСТ, для мешканців Харкова та області реалізована можливість отримання онлайн-рахунків за розподіл (доставку) газу. Ця функція доступна на сайті національного оператора «Газмережі» для користувачів мобільних пристроїв, ноутбуків та ПК. Крім отримання рахунку за поточний місяць, доступне завантаження квитанцій за минулі місяці.

Як отримати доступ до онлайн-рахунків:

Зареєструвати кабінет на сайті «Газмережі» ввести особовий рахунок за розподіл газу: 131.. - клієнти Харківської міської філії «Газмережі», 132.. - клієнти Харківської філії «Газмережі» слідувати підказкам меню. завантажити квитанцію на головній сторінці кабінету або перейти у розділ «Історія розрахунків».

Також, після завантаження онлайн-рахунку, клієнти Харківської та Харківської міської філій «Газмережі» можуть оплатити за доставку газу через особистий кабінет.

Оплату потрібно здійснити до 20 числа поточного місяця.

З початку року, за рахунок оплачених за доставку газу коштів, газовики Харкова та області забезпечили стабільну роботу газорозподільної системи регіону, відновили газопостачання після обстрілів ворогом Харківщини до 2,5 тисячі осель, відремонтували пошкоджені окупантом мережі і локалізували аварійні ситуації у 16 населених пунктах області та 7 районах Харкова.