У Харкові закрили всі вікна у пошкоджених навчальних закладах (фото)

Про виконані роботи розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському районі фахівці КП «Харківспецбуд» закрили всі вікна у двох навчальних закладах, які були пошкоджені 7 лютого внаслідок обстрілу. Як повідомили на підприємстві, комунальники закрили 54 віконні контури.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибирають наслідки снігопаду на цвинтарях та меморіалах Харкова.
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Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога.
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