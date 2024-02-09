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09.02.2024  17:06   

У Харкові закрили всі вікна у пошкоджених навчальних закладах (фото)

Про виконані роботи розповіли у КП «Харківспецбуд».

Закрили всі вікна у пошкоджених навчальних закладах ремонтники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському районі фахівці КП «Харківспецбуд» закрили всі вікна у двох навчальних закладах, які були пошкоджені 7 лютого внаслідок обстрілу. Як повідомили на підприємстві, комунальники закрили 54 віконні контури.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибирають наслідки снігопаду на цвинтарях та меморіалах Харкова.

Закрили всі вікна у пошкоджених навчальних закладах ремонтники: Новини Харкова

Закрили всі вікна у пошкоджених навчальних закладах ремонтники: Новини Харкова

 

Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, ремонт
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