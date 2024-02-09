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09.02.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

Негода у Харківській області: дорожники перейшли на посилений режим роботи

Через інтенсивність опадів, які приніс із собою циклон, що зайшов на територію Харківської області близько 5 години ранку, підрядні організації Служби роблять наразі усе можливе, щоб забезпечити проїзд дорогами державного значення, передає РЕДПОСТ .

 
Від самого ранку на маршрути вийшли вже 100 одиниць спеціальної техніки: 70 піскорозкидувачів та 30 навантажувачів. 
 
«Як завжди, особлива увага приділяється магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам, де є спуски та підйоми. За даними синоптиків, сніжитиме весь день, а в ніч проти суботи сніг перейде у крижаний дощ, що ще додасть роботи дорожникам та проблем водіям – очікується утворення ожеледиці.
 
Тож, просимо всіх, хто має таку можливість, не виїздити вихідними, аби не наражатися на небезпеку, а тих водіїв, кого негода застала в дорозі – скористатися майданчиками відстою транспорту»,- йдеться у повідомленні.
 
Звернутися по допомогу та отримати актуальну інформацію про стан проїзду дорогами державного значення Харківської області можна за телефоном цілодобової гарячої лінії Служби: +38 095 568 38 77.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням «Харків –Дніпро».
 
Тэги:  харків, дороги
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