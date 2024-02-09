09.02.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

7 років проведе за ґратами колаборантка, яка забезпечувала комунальні потреби окупантів на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка під час тимчасової окупації російськими військами Куп'янського району Харківської області співпрацювала з російськими загарбниками.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, влітку 2022 року фігурантка добровільно підписала так званий трудовий договір з окупаційною адміністрацією та зайняла посаду «и.о. заместителя начальника территориального управления – начальника отдела ЖКХ Двуречанского теруправлення Временной гражданской администрации Купянского района Харьковськой области».

Обіймаючи цю псевдопосаду з липня до вересня 2022 року, зловмисниця виконувала вказівки керівництва ворожої адміністрації щодо організації роботи місцевих комунальних підприємств в окупованій Дворічанській громаді, надсилала цим підприємствам обов'язкові до виконання приписи місцевого гауляйтера, здійснювала підготовку комунальної сфери до опалювального сезону 2022/2023 року.

Після деокупації району поплічниця ворога сподівалася уникнути правосуддя та навіть переїхала зі звільненої Дворічної до Харкова. Втім, у березні 2023 року співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та затримали.

За даним слідства, зловмисницею є 52-річна мешканка смт Дворічна, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала в органах місцевого самоврядування Куп'янського району.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. До того ж, суд позбавив її права протягом ще 13 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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