08.02.2024 18:19 Дмитро Колонєй

Комунальники провели ремонт на низці вулиць Харкова

Де саме вели роботи працівники підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на

пр. Героїв Харкова,

вулицях Сидоренківській,

Карпівській,

у провулках Троїцькому та

Різниківському.

Сьогодні, 8 лютого, на дорогах Харкова працюють 172 робітники та 87 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли 9 куб. м ТПВ, а також використали 3 куб. м піщано-сольової суміші.