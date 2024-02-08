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08.02.2024  18:19   Дмитро Колонєй

Комунальники провели ремонт на низці вулиць Харкова

Де саме вели роботи працівники підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на
  • пр. Героїв Харкова,
  • вулицях Сидоренківській,
  • Карпівській,
  • у провулках Троїцькому та
  • Різниківському.
 
Сьогодні, 8 лютого, на дорогах Харкова працюють 172 робітники та 87 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли 9 куб. м ТПВ, а також використали 3 куб. м піщано-сольової суміші.
 
Тэги:  ремонт, дороги, харків
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