08.02.2024 17:16 Дмитро Колонєй

Вбивство на Різдво: на Харківщині чоловік зарізав коханку та побив її подругу

На Харківщині відправили за грати душогуба.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 7 січня 2023 року в селищі Покотилівка Харківського району сталося вбивство. До господаря будинку та його пасії прийшли знвйомі, частина яких проводила час, вживаючи алкогольні напої.

Ближче до вечора гості почали розходитись, однак одна з товаришок господарів будинку вирішила залишитись на ночівлю в іншій частині будівлі. Нетверезий власник будинку став чіплятися до неї. Жінка, яка в той день не вживала алкоголь, не хотіла вступати в бесіду з нетверезим чоловіком і, щоб уникнути конфлікту, вирішила перейти в іншу кімнату.

Однак чоловік наздогнав її, повалив на підлогу і став бити, вдарив не менше десятиразів, у тому числі дерев’яною скалкою, чим спричинив жінці тілесні ушкодження.

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В цей конфлікт втрутилася пасія чоловіка та стала висловлювати претензії з приводу побиття знайомої. На це чоловік відреагував агресивно, виникла сварка, у ході якої він схопив ніж та вдарив ним жінку. Усього обвинувачений завдав не менше семи ударів. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України на місці скоєння злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.