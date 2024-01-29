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29.01.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківщини: протягом тижня сапери ДСНС знешкодили 168 боєприпасів

Про ситуацію з розмінування повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ .

Загалом в Харківській області працює 21 піротехнічний розрахунок зведеного загону ДСНС: 104 сапери та 38 одиниць техніки. Від початку повномасштабного вторгнення було обстежено 4 330 гектар території, 3032 км лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 87 538 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
«Цього тижня випадків підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах виявлено не було. Утім закликаємо жителів Харківщини особливо на деокупованих та постраждалих територіях бути особливо обачними, в жодному разі не чіпати підозрілих предметів і звертатися до саперів ДСНС за номерами 101 чи 112.
 
Від початку повномасштабного вторгнення через нехтуваннями правил безпеки, внаслідок підриву постраждали 195 людей і 53 загинули», - зазначив Євген Василенко.
 
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Тэги:  міни, харків
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