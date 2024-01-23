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23.01.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» відновлює мережі, пошкоджені ракетною атакою

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комунального підприємства «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення, що трапились внаслідок ракетних атак Київського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок чергового обстрілу виведено з ладу водопровідну магістраль діаметром 300 мм і каналізаційний колектор діаметром 500 мм на вулиці Метробудівників.
 
«Визначилися з обсягом відновлювальних заходів, бригади забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ремонтні роботи будуть вестись до повного відновлення мереж», - наголосив Владлен Волков.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько сьомої години ранку військові рф завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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