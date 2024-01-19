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19.01.2024  15:32   Дмитро Колоней

У Харкові шахрай захопив та продав чужу квартиру

Зловмисник у Харкові прокрутив аферу у сотні тисяч.

Як повідомляє РЕДПОСТ, після смерті власників, за відсутності спадкоємців , квартира по проспекту Героїв Харкова, площею понад 50 кв. метрів,  та вартістю майже 650 тис. гривень, имала перейти у власність Харківської міськради.

Однак нерухомість захопив зловмисник. На підставі підроблених документів право власності на вказану  квартиру зареєстровано за чоловіком, який на це не мав законних підстав. У подальшому він перепродав спірне майно третій особі. 
 
Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, визнав спадщину відумерлою та витребував майно із чужого незаконного володіння. Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи з метою його реального виконання.
 
Тэги:  шахрайство, афера, харків
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