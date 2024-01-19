У Харкові шахрай захопив та продав чужу квартиру

Зловмисник у Харкові прокрутив аферу у сотні тисяч.
Як повідомляє РЕДПОСТ, після смерті власників, за відсутності спадкоємців , квартира по проспекту Героїв Харкова, площею понад 50 кв. метрів, та вартістю майже 650 тис. гривень, имала перейти у власність Харківської міськради.
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Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Народні прикрети цього дня націлені на створення добробуту.
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