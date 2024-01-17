Харків'ян попереджують про сильний туман

У четвер, 18 січня, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний вітер та туман.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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Темой дня стануть гроші і все, що з ними пов'язано. Ігри з фінансами сьогодні не привітні, особливо це стосується ризикованих операцій – ризик помилок надзвичайно високий.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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