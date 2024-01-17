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17.01.2024  16:24   Рита Парфенова

Харків'ян попереджують про сильний туман

У четвер, 18 січня, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний вітер та туман.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 січня вночі та вранці на території області та міста очікується туман з видимістю 200–500 метрів. Зранку та вдень можливі пориви південно-східного вітру зі швидкістю 15–20 метрів на секунду. Також слід бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1755 комунальників наводять лад у місті та прибирають сніг.

 

Тэги:  негода, харків
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