07.01.2024 14:07 Дмитро Колонєй

В Україні буде оновлений "пакунок малюка"

Яким він буде поінформували у Міністерстві соціальної політики.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Мінісоцполітики, у 2024 році вміст «пакунку малюка» буде оновлено.

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Збільшиться кількість товарів, які мають попит: багаторазових вологостійких пелюшок, теплого одягу для немовлят,

плед-ковдру замінять на більшу для зручнішого використання,

зменшать кількість одягу найменшого розміру.

Зміниться не лише вміст, а й вартість бебі-боксу: з 6 816 грн до 7 689 грн. Вартість пакунку малюка» дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. – цей прожитковий мінімум становить 2 563 грн.

Бебі-бокси були запроваджені у 2018 році у межах пілотного проєкту Уряду України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС). За весь час українські батьки отримали близько 700 тисяч «пакунків малюка».