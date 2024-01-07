07.01.2024 14:07 Дмитро Колонєй
В Україні буде оновлений "пакунок малюка"
Яким він буде поінформували у Міністерстві соціальної політики.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Мінісоцполітики, у 2024 році вміст «пакунку малюка» буде оновлено.
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Збільшиться кількість товарів, які мають попит: багаторазових вологостійких пелюшок, теплого одягу для немовлят,
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плед-ковдру замінять на більшу для зручнішого використання,
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зменшать кількість одягу найменшого розміру.
Зміниться не лише вміст, а й вартість бебі-боксу: з 6 816 грн до 7 689 грн. Вартість пакунку малюка» дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. – цей прожитковий мінімум становить 2 563 грн.
Бебі-бокси були запроваджені у 2018 році у межах пілотного проєкту Уряду України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС). За весь час українські батьки отримали близько 700 тисяч «пакунків малюка».
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