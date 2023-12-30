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30.12.2023  21:25   Віталій Хінєвіч

17 людей звернулися за медичною допомогою: Ігор Терехов повідомив подробиці про ворожий ракетний удар

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що окупанти вдарили по готелю, а також по житловому будинку, передає РЕДПОСТ .


17 людей звернулися за медичною допомогою: Ігор Терехов повідомив подробиці про ворожий ракетний удар
«Ворог вкотре завдав удару по Харкову. Влучення були в готель. Також був «приліт» та вибухи у житловому будинку. Є поранені, серйозні руйнування. На даний момент до лікарів звернулося 17 людей», - повідомив Ігор Терехов.
 
Також мер міста зазначив, що серед постраждалих є іноземний журналіст, який перебуває у лікарні.
 
«Госпіталізовано 9 людей. Наразі тривають рятувальні роботи та локалізація жахливих наслідків, які завдав російський агресор»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ракетного удару по Харкову ввечері 30 грудня.
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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