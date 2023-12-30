30.12.2023 09:55 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстрілювали Харківську область
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Зокрема під обстрілом перебували: Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району
Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.
ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.
Сьогодні близько 08:00 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.
Вчора о 08:23 окупанти завдали удару по с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих. О 10:42 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Близько 11:50 в с. Вільхуватка Ізюмського району 44-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.
Також близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ
писав, у якому стані перебувають постраждалі
через ракетну атаку на Харків.
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