30.12.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема під обстрілом перебували: Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району

Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.

ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Сьогодні близько 08:00 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора о 08:23 окупанти завдали удару по с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих. О 10:42 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Близько 11:50 в с. Вільхуватка Ізюмського району 44-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.

Також близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у якому стані перебувають постраждалі через ракетну атаку на Харків.