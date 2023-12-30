30.12.2023 09:05 Віталій Хінєвіч
Харківщина на ранок 30 грудня: оперативна інформація від ДСНС
Протягом доби з 29 по 30 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет. Вибухи були зафіксовані у різних частинах міста. Вони спричинили 2 пожежі і чисельні руйнації на об’єктах цивільної інфраструктури. На місці «прильотів» працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей.
В Ізюмському районі, у лісі поблизу села Вільхуватка, чоловік 1979 року народження наступив на протипіхотну міну "пелюстка". З травмою ноги постраждалого госпіталізували до лікарні.
За цей період рятувальниками здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
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7 – на ліквідацію пожеж; 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
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3 - на обстеження території після обстрілів;
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2 – на допомогу населенню;
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5 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло людини.
Источник: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Тэги:
події,
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