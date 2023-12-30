30.12.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 30 грудня: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет. Вибухи були зафіксовані у різних частинах міста. Вони спричинили 2 пожежі і чисельні руйнації на об’єктах цивільної інфраструктури. На місці «прильотів» працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей.

В Ізюмському районі, у лісі поблизу села Вільхуватка, чоловік 1979 року народження наступив на протипіхотну міну "пелюстка". З травмою ноги постраждалого госпіталізували до лікарні.

За цей період рятувальниками здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж; 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

3 - на обстеження території після обстрілів;

2 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло людини.

Источник: Головне управління ДСНС України у Харківській області

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