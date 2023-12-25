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25.12.2023  14:36   Дмитро Колонєй

У «Дії» появилася нова корисна функція

Яка саме функція тепер у застосунку йдеться на сайті.


У «Дії» появилася нова корисна функція
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт «Дії»,у затосунку зʼявилася функція зміни інформації про ФОП за 10 хвилин без участі державного реєстратора, яка повністю виключає людський фактор.
 
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Це стосується наступних даних
 
  • щодо видів економічної діяльності (КВЕДи) (безоплатно);
  • контактну інформацію (безоплатно);
  • ПІБ (платно, 200 гривень);
  • місцезнаходження ФОП (платно, 200 гривень).

 

Якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ, місцезнаходження заява про це автоматично надійде до податкової.

«Дія» надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін.

Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.

 

Тэги:  дія, підприємці
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