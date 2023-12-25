У «Дії» появилася нова корисна функція

Яка саме функція тепер у застосунку йдеться на сайті.
Якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ, місцезнаходження заява про це автоматично надійде до податкової.
«Дія» надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін.
Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
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