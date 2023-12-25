Смертельна аварія: водій збив чоловіка на найдовшому проспекті Харкова

За вказаним фактом у Харкові відкрито кримінальне провадження
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на проспекту Героїв Харкова 40-річний водій автомобіля BMW 535 збив пішохода, який стояв пісеред проїжджої частини без світловідбивальних елементів на одязі.
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Від отриманих травм 39-річний постраждалий помер на місці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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