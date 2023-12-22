22.12.2023 17:31 Дмитро Колонєй

Благодійники Харкова влаштували свято для дітей із інвалідністю

Захід у Харкові відбувся у міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, напередодні Різдва в Харківському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» відбувся святковий концерт.

У ньому взяли участь вихованці закладу, місцевої недільної школи та учні Харківського ліцею №148. На свято завітали представники БО «БФ «Мирне небо Харкова» та Ротарі-клубу «Харків» з розвагами та подарунками.