21.12.2023 20:04 Дмитро Колонєй

На Харківщині українські захисники відбили 18 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Веселе, Гатище, Дворічанське.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 грудня 2023 року.