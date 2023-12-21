    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині українські захисники відбили 18 атак ворога
21.12.2023  20:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські захисники відбили 18 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Веселе, Гатище, Дворічанське.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Армія Командування окупаційної армії замовчує реальні втрати росіян (відео) 21.12 Надзвичайні події Під Харковом підірвалася машина механізованого розмінування 21.12 Надзвичайні події У селищі під Харковом відкрили поліцейську станцію замість знищеної
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 