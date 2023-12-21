    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП: кросовер перекинувся після зустрічі із бетонним стовбом під Харковом
21.12.2023  15:11   Дмитро Колонєй

ДТП: кросовер перекинувся після зустрічі із бетонним стовбом під Харковом

Під Харковом розслідують обставини аварії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 21 грудня 2023 року близько 05:00 в смт Васищеве Харківського району 46-річний водій автомобіля «Subaru Outback» на автодорозі «Зміїв-Харків» не впорався з керуванням та допустив наїзд на залізобетонний стовп електропередачі. Автівка перекинулася.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Внаслідок аварії постраждали водій транспортного засобу та 44-річний пасажир. Постраждалі були доставлені до лікарні. Після медогляду відпущені додому. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ, писав про аварію у Харкові, під час якою дві водійки, які не поділили дорогу, збили жінку на пішохідному переході. 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Надзвичайні події У Харкові сталася смертельна ДТП 20.12 Надзвичайні події Харківські водійки не поділили дорогу та збили жінку на пішохідному переході (фото) 19.12 Надзвичайні події Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей: у поліції надали статистику ДТП у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 