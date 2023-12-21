21.12.2023 15:11 Дмитро Колонєй
ДТП: кросовер перекинувся після зустрічі із бетонним стовбом під Харковом
Під Харковом розслідують обставини аварії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 21 грудня 2023 року близько 05:00 в смт Васищеве Харківського району 46-річний водій автомобіля «Subaru Outback» на автодорозі «Зміїв-Харків» не впорався з керуванням та допустив наїзд на залізобетонний стовп електропередачі. Автівка перекинулася.
Внаслідок аварії постраждали водій транспортного засобу та 44-річний пасажир. Постраждалі були доставлені до лікарні. Після медогляду відпущені додому. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.
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