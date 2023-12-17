17.12.2023 12:33 Дмитро Колонєй

У Харкові в метро знайдено тіло чоловіка

Ким він виявилася мертва людина, розповіли у поліції Харкова.



У Харкові в метро знайдено тіло чоловіка



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці в метрополітені на станції метро «Університет» виявили 40-річного харків’янина, який розшукувався за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану. Повідомлено ініціатора розшуку.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 5 громадян отримали травми.

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Правоохоронці склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 6 – за керування автомобілями без відповідних документів, 6 – за перевищення швидкості.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.