16.12.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік заступився за жінку та отримав удар ножем: у Харкові затримали зловмисника

Поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусіда в Основ`янському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .

15 грудня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з будівель Основ’янського району під час сварки чоловік наніс своєму сусіду кілька ножових поранень.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 43-річний чоловік знаходився вдома на кухні комунальної квартири, коли почув, як сусід напідпитку ображає свою матір. Чоловік заступився за жінку. Після чого між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту 39-річний сусід наніс іншому кілька ножових поранень. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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