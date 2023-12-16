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16.12.2023  18:40   Віталій Хінєвіч

Чоловік заступився за жінку та отримав удар ножем: у Харкові затримали зловмисника

Поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусіда в Основ`янському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
15 грудня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з будівель Основ’янського району під час сварки чоловік наніс своєму сусіду кілька ножових поранень.
 
На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 43-річний  чоловік знаходився вдома на кухні комунальної квартири, коли почув, як сусід напідпитку ображає свою матір. Чоловік заступився за жінку. Після чого між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту 39-річний сусід наніс іншому кілька ножових поранень.  Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер. 
 
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. 
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували зниклого підлітка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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