16.12.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зафіксували випадок сказу

Випадок сказу у тварини було виявлено на території селища міського типу Печеніги, про це повідомили у сільській раді.

Зазначається, що на території смт Печеніги, в районі вулиці Незалежності зафіксовано випадок сказу тварини.

В період з 16 по 19 грудня в селищі проводитимуть обхід та вакцинація домашніх тварин за такими адресами:

вулиця Незалежності (від №17 до №57),

провулок Незалежності (від №18 до №52),

туп. Поштовий,

провулок Молодіжний (Гагаріна),

провулок Карапиша,

провулок Дачний (від №15 до вулиці Харківської).

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