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16.12.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області зафіксували випадок сказу

Випадок сказу у тварини було виявлено на території селища міського типу Печеніги, про це повідомили у сільській раді.

 
Зазначається, що на території смт Печеніги, в районі вулиці Незалежності зафіксовано випадок сказу тварини.
 
В період з 16 по 19 грудня в селищі проводитимуть обхід та вакцинація домашніх тварин за такими адресами:
 
  • вулиця Незалежності (від №17 до №57),
  • провулок Незалежності (від №18 до №52),
  • туп. Поштовий,
  • провулок Молодіжний (Гагаріна),
  • провулок Карапиша,
  • провулок Дачний (від №15 до вулиці Харківської).

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Источник:   Печенізька селищна рада
 Тэги:  харків, сказ
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