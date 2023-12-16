У Харківській області зафіксували випадок сказу

Випадок сказу у тварини було виявлено на території селища міського типу Печеніги, про це повідомили у сільській раді.
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що у Харківській області кішка напала на жінку та собаку.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
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