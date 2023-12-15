15.12.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Від вибуху впало перекриття другого поверху: коли иідновлять потраждалий будинок у Харкові

Комунальники Харкова виконують капітальний ремонт житлового будинку у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», комунальники виконують капітальний ремонт житлового будинку на вул. Ювілейній, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів Харкова.

За словами директора підприємситва Богдана Долинаи, ще на початку повномасштабного вторгнення в цей будинок двічі влучили російські снаряди.

«Під час вибуху в одному під'їзді перекриття другого поверху впало на перший. Ми одразу ж почали роботи, попри обстріли. На сьогодні конструктив будинку вже відновлений, зараз у пошкоджених квартирах тривають ремонтно-відновлювальні роботи», - повідомив він.

У планах комунальників - відновити понад 1,2 тис. кв. м покрівлі, посилити тримальні конструкції та завершити ремонт у пошкоджених квартирах. Завершити роботи планують до кінця весни.