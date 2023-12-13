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13.12.2023  19:29   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог посилює атаки на позиції українських захисників

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Харківщини: Ветеринарне, Бударки.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населениі пункти Харківщини:  Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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