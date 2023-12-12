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12.12.2023  10:34   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини попереджають водіїв та пішоходів про небезпеку на дорогах через негоду

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 12 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 12 грудня 2023 року.                                                           

  • Вдень 12 грудня по місту очікується налипання мокрого снігу.
  • По області та місту ожеледь, на дорогах ожеледиця. 
 
Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними.
 
I рівень небезпечності, жовтий.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, попередження, харків, погода
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