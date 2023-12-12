Рятувальники Харківщини попереджають водіїв та пішоходів про небезпеку на дорогах через негоду

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 12 грудня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 12 грудня 2023 року.
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