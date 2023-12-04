Патрульні спіймали десятки нетверезих водіїв та пішоходів - правопорушників у Харкові

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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.

Прогноз погоди у Харкові на 4 грудня З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.