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04.12.2023  10:50   Дмитро Колонєй

Патрульні спіймали десятки нетверезих водіїв та пішоходів - правопорушників у Харкові

Підсумки вихідних підбили правоохоронці Харкова.

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Парульну поліцію, за минулі вихідні правоохоронці:

  • опрацювали 491 виклик,
  • виявили 48 водіїв з ознаками сп'яніння,
  • виявили 10 осіб із наркотиками,
  • зафіксували 381 адмінправопорушення, з яких 362 за порушення ПДР,
  • притягнули до відповідальності 26 пішоходів за порушення ними ПДР.
 
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кримінал, харків
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