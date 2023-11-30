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30.11.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

5 років позбавлення волі отримав прихильник комуністичного режиму з Харкова

Служба безпеки України зібрала докази вини зловмисника, який розповсюджував у мережі Інтернет заборонену радянську символіку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, на сторінці у соціальній мережі чоловік всіляко демонстрував свою прихильність комуністичному тоталітарному режиму. Зокрема, він розміщував привітання з радянськими святами, вихваляв «красную армию», а також дискредитував українську владу. 
 
Публікації зловмисник доповнював комуністичною символікою: георгіївські стрічки, прапор СРСР з серпом та молотом, червоні зірки.
 
Своїми дописами зловмисник намагався розхитати ситуацію в регіоні. Правоохоронці затримали порушника у вересні цього року.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним за ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
 
Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. 
 
Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив. Діти тілесні ушкодження не отримали.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  кримінал, харків
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