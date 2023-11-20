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20.11.2023  08:58   Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: під ударом понад 18 населених пунктів

Протягом доби двоє мешканців Харківської області отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Внаслідок обстрілу с. Юрченкове Чугуївського району з РСЗВ "Ураган" пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок.

По с. Подоли Куп'янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди.

20 листопада близько 05:20 ворог обстріляв с. Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

Також під ударами ворога перебували Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 листопада 2023 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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