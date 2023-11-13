13.11.2023 16:31 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть інтернет-аферистів, які ошукали десятки людей
Правоохоронці у Харкові передали справу торгівців-шахраїв до суду.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у березні 2021 року 23-річний організатор розробив та реалізував шахрайську схему. Він розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику. До протиправної діяльності чоловік залучив ще п’ятьох осіб.
Зловмисники «відгукувалися» на оголошення потерпілих щодо продажу товарів та домовлялися з ними про оформлення послуги доставки. Вони надсилали своїм жертвам фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Цей ресурс, створений шахраями, мав вигляд оригінальної онлайн-платформи з продажу товарів і тому викликав довіру.
Тож, втративши пильність, люди вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв. Використовуючи отримані реквізити, зловмисники виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.
У ході проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.
Жертвами шахраїв стали близько 20 осіб.
П’ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Ще один учасник організованої групи, якому повідомлено про підозру, наразі переховується від слідства — його оголошено у розшук.
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости