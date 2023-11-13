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13.11.2023  16:31   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть інтернет-аферистів, які ошукали десятки людей

Правоохоронці у Харкові передали справу торгівців-шахраїв до суду.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у березні 2021 року 23-річний організатор розробив та реалізував шахрайську схему. Він розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику. До протиправної діяльності чоловік залучив ще п’ятьох осіб. 
 
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Зловмисники «відгукувалися» на оголошення потерпілих щодо продажу товарів та домовлялися з ними про оформлення послуги доставки. Вони надсилали своїм жертвам фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Цей ресурс, створений шахраями, мав вигляд оригінальної онлайн-платформи з продажу товарів і тому викликав довіру.
 
 
Тож, втративши пильність, люди вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв. Використовуючи отримані реквізити, зловмисники виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.
 
У ході проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки. 
 
Жертвами шахраїв стали близько 20 осіб. 
 
 
П’ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Ще один учасник організованої групи, якому повідомлено про підозру, наразі переховується від слідства — його оголошено у розшук.
 
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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