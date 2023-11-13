13.11.2023 16:31 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть інтернет-аферистів, які ошукали десятки людей

Правоохоронці у Харкові передали справу торгівців-шахраїв до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у березні 2021 року 23-річний організатор розробив та реалізував шахрайську схему. Він розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику. До протиправної діяльності чоловік залучив ще п’ятьох осіб.

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Зловмисники «відгукувалися» на оголошення потерпілих щодо продажу товарів та домовлялися з ними про оформлення послуги доставки. Вони надсилали своїм жертвам фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Цей ресурс, створений шахраями, мав вигляд оригінальної онлайн-платформи з продажу товарів і тому викликав довіру.

Тож, втративши пильність, люди вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв. Використовуючи отримані реквізити, зловмисники виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

У ході проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.

Жертвами шахраїв стали близько 20 осіб.

П’ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Ще один учасник організованої групи, якому повідомлено про підозру, наразі переховується від слідства — його оголошено у розшук.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: Харьковская областная прокуратура

шахрайство, харків Тэги: афера