Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

У Харкові через ремонтом трамвайних колій один з маршрутів змінить схему руху.
Рух трамваїв у пров. Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до пл. Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».
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Зірки схилятимуть до енергійних дій, а організм – відпочивати та розслаблятися. Такий внутрішній розлад може вилитися в безглузду метушню та масу непорозумінь.
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13 листопада визнано Всесвітнім днем Доброти.
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