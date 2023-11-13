13.11.2023 14:13 Рита Парфенова

Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

У Харкові через ремонтом трамвайних колій один з маршрутів змінить схему руху.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв у пров. Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до пл. Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.



Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.



У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рух з Дергачів у напрямку Малої Данилівки та Харкова буде обмежений протягом часу виконання ремонтних заходів.