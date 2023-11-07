07.11.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Харків'яни стали переможцями та призерами Кубку України з таїландського боксу
Зі змагань у Одесі харків'яни привезли великий врожай нагород.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени успішно виступили в Кубку України з таїландського боксу, які відбулися з 2 по 5 листопада 2023 року в Одесі.
У змаганнях взяли близька 300 спортсменів з усієї країни. Харківську область представили 14 спортсменів, які здобули:
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6 золотих,
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6 срібних та
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1 бронзову медаль.
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Переможцями змагань у своїх вагових категоріях стали: Єгор Скуріхін, Дмитро Шелесько, Роман Чуєнко, Захар Почепецький, Вадим Павлов та Аліна Ломова.
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Срібні медалі здобули: Єлізавета Полевікова, Олександр Можара, Всеволод Гараж, Тимур Фабричний, Артем Багаторіч, та Акім Табара.
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Бронзовим призером став Матвій Бовкун.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що борець з Харкова став віце-чемпіоном України.
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