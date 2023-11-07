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07.11.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Харків'яни стали переможцями та призерами Кубку України з таїландського боксу

Зі змагань у Одесі харків'яни привезли великий врожай нагород.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени успішно виступили в Кубку України з таїландського боксу, які відбулися з 2 по 5 листопада 2023 року в Одесі.
 
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У змаганнях взяли близька 300 спортсменів з усієї країни. Харківську область представили 14 спортсменів, які здобули:
  • 6 золотих,
  • 6 срібних та
  • 1 бронзову медаль.

  • Переможцями змагань у своїх вагових категоріях стали: Єгор Скуріхін, Дмитро Шелесько, Роман Чуєнко, Захар Почепецький, Вадим Павлов та Аліна Ломова.
  • Срібні медалі здобули: Єлізавета Полевікова, Олександр Можара, Всеволод Гараж, Тимур Фабричний, Артем Багаторіч, та Акім Табара.
  • Бронзовим призером став Матвій Бовкун.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що борець з Харкова став віце-чемпіоном України.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, тайландський бокс
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