Харків'яни стали переможцями та призерами Кубку України з таїландського боксу

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Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.

Прогноз погоди у Харкові на 7 листопада Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.