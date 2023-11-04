    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині наші воїни відбили 6 атак окупантів
04.11.2023  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині наші воїни відбили 6 атак окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пунктиХарківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка.
 
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 листопада 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 ЖКГ Без світла залишається частина споживачів Харківщини через ворожі удари 04.11 Надзвичайні події Вибух на подвір’ї: у передмісті Харкова підірвався чоловік 04.11 Армія На Харківщині намагаються наступати танкова та загальновійськова армії росіян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 