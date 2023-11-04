04.11.2023 19:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині наші воїни відбили 6 атак окупантів
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пунктиХарківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка.
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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 листопада 2023 року.
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