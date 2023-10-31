31.10.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї №16, 16А та 27 змінять свої маршрути

Зміна маршруту руху пов'язана із проведенням ремонту трамвайних колій.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 9:00 до 16:00 1 листопада.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

На час відсутності трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №27 з наступним шляхом руху: автостанція «Героїв Праці» - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - БК «ХЕМЗ» - вул. Олега Громадського - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

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