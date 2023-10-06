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06.10.2023  16:10   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів

Напередодні осінньо-зимового періоду у Харкові т інших містах України виникає ризик перебоїв постачання електроенергії внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.


Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, з метою мінімізації таких ризиків та забезпечення населення міста необхідними продовольчими товарами, санітарно-гігієнічними засобами, ліками та іншими товарами першої необхідності суб’єкти господарювання обладнують заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення. 
 
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На сьогоднішній день у випадках тривалого відключення електроенергії в Харкові готові працювати
  • 979 продовольчих магазинів,
  • 152 магазина непродовольчих товарів,
  • 310 аптек,
  • 128 АГЗС,
  • 16 ветеринарних клінік та
  • 35 зоомагазинів, а також
  • 58 закладів харчування. 
 
У разі нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без наявності генераторів. Також у світлий час доби працюють всі 48 ринків та торговельних майданчиків міста.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  світло, блекаут, харків, агрессия россии
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