06.10.2023 16:10 Дмитро Колонєй
Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів
Напередодні осінньо-зимового періоду у Харкові т інших містах України виникає ризик перебоїв постачання електроенергії внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, з метою мінімізації таких ризиків та забезпечення населення міста необхідними продовольчими товарами, санітарно-гігієнічними засобами, ліками та іншими товарами першої необхідності суб’єкти господарювання обладнують заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення.
На сьогоднішній день у випадках тривалого відключення електроенергії в Харкові готові працювати
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979 продовольчих магазинів,
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152 магазина непродовольчих товарів,
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310 аптек,
-
128 АГЗС,
-
16 ветеринарних клінік та
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35 зоомагазинів, а також
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58 закладів харчування.
У разі нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без наявності генераторів. Також у світлий час доби працюють всі 48 ринків та торговельних майданчиків міста.
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