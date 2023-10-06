06.10.2023 16:10 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів

Напередодні осінньо-зимового періоду у Харкові т інших містах України виникає ризик перебоїв постачання електроенергії внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.



Стало відомо, чи готовий Харків до блекаутів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, з метою мінімізації таких ризиків та забезпечення населення міста необхідними продовольчими товарами, санітарно-гігієнічними засобами, ліками та іншими товарами першої необхідності суб’єкти господарювання обладнують заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На сьогоднішній день у випадках тривалого відключення електроенергії в Харкові готові працювати

979 продовольчих магазинів,

152 магазина непродовольчих товарів,

310 аптек,

128 АГЗС,

16 ветеринарних клінік та

35 зоомагазинів, а також

58 закладів харчування.

У разі нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без наявності генераторів. Також у світлий час доби працюють всі 48 ринків та торговельних майданчиків міста.