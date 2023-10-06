Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову

Внаслідок ранкових ворожих ударів по Київському та Основ'янському районах Харкова поранення отримали 30 людей.
Про стан постраждалих внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову повідомляє РЕДПОСТ из посиланням на ХОВА.
Загалом поранення отримали 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній. Також є кілька “легких” пацієнтів. Їм надали допомогу на місці.
Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
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Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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