06.10.2023 14:04 Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову

Внаслідок ранкових ворожих ударів по Київському та Основ'янському районах Харкова поранення отримали 30 людей.

Про стан постраждалих внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову повідомляє РЕДПОСТ из посиланням на ХОВА.



Загалом поранення отримали 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній. Також є кілька “легких” пацієнтів. Їм надали допомогу на місці.



Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

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Внаслідок ракетного удару вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років.