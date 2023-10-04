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04.10.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Окупанти відмовляються наступати, хитрують та не слухаються командира (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнною розвідкою України розмови загарбників, у якій роззлючений командир всіляко лається, намагаючись примусити солдат наступати.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові командир МСБ 1 ОМСБР 1 АК окупаційної армії намагається змотивувати військовослужбовців на проведення активних наступальних дій в ході ведення збройної агресії проти України. Для ухилення від залучення та проведення наступальних дій, особовим складом вигадуються причини з несправності засобів повітряної розвідки (БпЛА) та засобів зв’язку:
 
  • «вы тут сопли свои распустили, бл*дь, *б твою мать, на х*й. Засуньте голову в песок и стойте как страусы»;
  • «вы вообще них*я не делаете, кроме как ноете в эфир»;
  • «начните работать, нах*й. с группами разговаривать начните, нах*й. а не сами по себе».

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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