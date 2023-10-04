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04.10.2023  17:40   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонт колії змінять маршрут трамваїв на Салтівці

Про зміни у русі трьох трамваїв та курсування тимчасового автобусу поінформували у Департамент інфраструктури Харкова.


У Харкові ремонт колії змінять маршрут трамваїв на Салтівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт трамвайної колії, з 9:00 до 16:00 5 та 6 жовтня 2023 року буде припинений рух трамваїв
  • на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, 
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Трамваї №16 та 16А курсуватимуть так:

 
  • №16, 16-А: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 

Трамвай №27 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».
 

На вул. Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №27:

 
  • «Автостанція «Героїв Праці» - БК «ХЕМЗ» за таким маршрутом: «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - БК «ХЕМЗ» - вул. Олега Громадського - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці».
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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